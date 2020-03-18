شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
والطقس مائل للبرودة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
والرياح خفيفة إلى معتدلة على جنوب الصعيد، معتدلة على شمال الصعيد، معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، نشطة على القاهرة الكبرى، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون: القاهرة «11– 20»، الإسكندرية «13– 18»، قنا «12- 23»، الأقصر «13- 24»، أسوان «14– 24».
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