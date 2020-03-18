شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

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وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شهد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ، وشمال الصعيد شهدت طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.