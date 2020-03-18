توجيه السيسي بالإصلاح لأضرار السيول أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتوجيه سيادته بالإصلاح الفوري لأضرار السيول بالمحافظات.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس إصلاح فوري لأضرار السيول بالمحافظات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بالإصلاح الفوري لكل الأضرار الناتجة عن الظروف الجوية السيئة التي شهدتها البلاد أخيرا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وشدد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية استخلاص الدروس المستفادة وعلاج أي مشكلات قد تكون ظهرت جراء تلك الظروف غير المسبوقة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس وجه أيضا بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها خاصة فى ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الاجتماع تناول استعراض نتائج إدارة الحكومة تداعيات موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد أخيرا قبل وفي أثناء وبعد الأزمة بما في ذلك الإجراءات المتخذة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والتحديات التي واجهت عددا من القطاعات في هذا الإطار كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تمت من قبل الحكومة نتيجة الإنذار المبكر أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ الأخيرة على الدولة ويجرى حصر كل الأضرار والتلفيات التي تسببت فيها بالنسبة لقطاع الكهرباء.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خسائر القطاع جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة بلغت نحو 400 مليون جنيه.

وأضافت "الأهرام" أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أشار إلى أن ما شهدته بعض المناطق والمتجمعات السكنية الجديدة من تراكم كميات كبيرة من المياه يرجع إلى زيادة نسبة مسطحات الطرق من مساحة المجتمع العمراني، موضحا كذلك تحمل قطاع الإسكان نحو 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير منطقة الزرايب بحلوان التي تأثرت بشكل بالغ نتيجة الهطول الشديد للأمطار.

وفيما يتعلق بقطاع النقل عرض وزير النقل تعامل كل هيئات الوزارة بلغت نحو 100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة إلى جانب بعض التلفيات والخسائر في قطاعات السكك الحديدية والموانى والنقل البحري.

كما استعرض وزير التنمية المحلية الأضرار التي لحقت بعدد من القرى في مختلف محافظات الجمهورية ، موضحا الجهود التي اضطلع بها قطاع الحكم المحلى في هذا الصدد.

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وتحت عنوان "تعليق عروض السينما والمسرح .. ومليار جنيه للمصدرين لمواجهة تداعيات كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى بولي أكد أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد تضمنت توفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم ، كما قرر تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها لحين صدور إشعار أخر، وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بان قرارات دعم قطاع الصناعة تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلووات في الساعة مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.

كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% فضلا عن الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وتقرر أيضا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى يناير 2022.

واتخذت وزارة الصحة والسكان كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من المناطق ببعض المحافظات التي ظهرت بها حالات إيجابية حاملة للفيروس بصورة كبيرة خاصة محافظات الدقهلية والمنيا ودمياط وفى عدد من المناطق السياحية خاصة محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وأضافت "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من خلال خطة تشمل تطهير وتعقيم الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين وبدأت الخطة بالأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

واعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة منصة إلكترونية جديدة لخدمة طلاب المدارس المصرية أثناء فترة تعليق الدراسة وفي موعد أقصاه غدا.

وتحت عنوان "طقس بارد وأمطار خفيفة 48 ساعة" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية صرح بأنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا، لافتا إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، مشيرا إلى نشاط الرياح المعتدلة على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس والقيادة بسرعة على الطرق الخاصة خلال نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتحت عنوان "سحب اعتماد مراسلة الجارديان .. وإنذار مراسل نيويورك تايمز"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الهيئة العامة للاستعلامات قررت سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر، وطالبت الجريدة بنشر اعتذار عن تقريرها الذي حفل بالأخطاء المهنية عن أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في مصر بنفس طريقة نشر التقرير.

وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم استجابة الصحيفة البريطانية فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتبها بالقاهرة، كما وجهت انذارا لمراسل صحيفة "بنيويورك تايمز" بضرورة احترام قواعد المهنة وهي القواعد التي تقرها صحيفته نفسها.

وتحت عنوان "المفتي: احتكار السلع في الأزمات .. خيانة للدين والوطن"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أكد أن الابتلاءات والشدائد من أقدار الله تعالى التي تحمل في طياتها ألطافه ورحماته وأن أهل الإيمان والمعرفة بالله تعالى يرقبون الله ورحمته في الإسراء والضراء.

وأضافت "الجمهورية" أن فضيلة المفتي، دعا في كلمة مصورة وجهها إلى شعب مصر العظيم الذي تخطى كثيرا من التحديات والصعاب ألا يستمعوا إلا إلى بيانات الدولة الرسمية وألا ينساقوا خلف الشائعات والأكاذيب التي يطلقها المغرضون في الداخل والخارج بغرض بث الرعب وزعزعة الأمن وأن يكونوا على قلب رجل واحد ويراعوا السكينة والثبات والصبر والحكمة والتعقل.