محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إرسال جميع عملاء الإعلان التاسع لمرحلة الاستعلام.
وأضافت عبدالحميد، لمصراوي، أنه عدد الحاجزين في الإعلان التاسع يبلغ 23 ألف مواطن، على أن يتم الانتهاء من الاستعلام بالكامل نهاية يونيو المقبل، وتبدأ بعتها اعمال التسليم.
وأشارت إلى أن حجم التمويل العقاري لحاجزي الإسكان الاجتماعي وصل لـ29 مليار جنيه، عن طريق 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,6 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 315 ألف أسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تعلن موعد الاستعلام عن كل شقق الإعلان التاسع وبدء التسليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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