حدث ليلاً| حقيقة "كورونا" في السجون وشركة فرنسية تعلن عن العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

رئيس كينيا للسيسي: ندعم مصر في قضية سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

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مصدر أمني ينفي شائعة أول حالة كورونا بالسجون

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول رصد إدارة أحد السجون لأول حالة إصابة لمسجون بفيروس "كورونا" عقب ارتفاع مفاجئ في درجة حرارته.

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وزيرة الصحة: معظم إصابات "كورونا" الجديدة لعائدين من العمرة أو مخالطين لحالات سابقة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عددًا كبيرًا من الحالات المكتشف إصابتها بـ"كورونا" كان عائدًا من رحلات عُمرة أو من ضمن المخالطين للحالات المكتشف إصابتها من قبل.

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بالفيديو.. لحظة مداهمة الداخلية 6 آلاف مركز تعليمي لمخالف تعليق النشاط

أعد قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يوثق لحظة غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف لقرار تعليق النشاط على مستوى الجمهورية.

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"جاهزون لأسوأ سيناريو".. متحدث "الوزراء" يكشف عن إجراءات مواجهة "كورونا"- فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن كل القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، استباقية، ومن الوارد أن يكون هناك قرارات أخرى حسب تطورات الأحوال.

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شركة فرنسية تعلن عن دواء لفيروس كورونا

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" عن طرح دواء يستخدم في علاج المصابين بالملاريا، لمعالجة مصابي فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.​

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رجائي عطية لمصراوي: "أنا نقيب المحامين".. وهذه أسبا​ب تأخر إعلان النتيجة

قال رجائي عطية، المحامي والمرشح على منصب نقيب المحامين، إن "نتيجة الانتخابات محسومة بفوزه".

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"ألمانيا ليست للبيع".. قصة عرض المليار دولار من ترامب لتطوير لقاح كورونا

وسط رائحة الموت بسبب فيروس كورنا المستجد، وإغلاق دول كبيرة مثل إيطاليا على نفسها لمواجهة انتشار الفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءًا عالميًا، ظهر صراع ألماني أمريكي على حق تطوير لقاح لمواجهة الفيروس الذي أصاب عشرات الآلاف وتسبب في وفاة الآلاف منهم حول العالم.

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تونس تفرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يوميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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الإمارات تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات مساء أمس تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19 " تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعاً في الحجر الصحي.

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الكويت: إحالة 23 حسابا للنيابة لبثها أخبارا كاذبة حول كورونا

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، إنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) في الكويت، تمت إحالة 23 حسابا مرخصا من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة؛ لبثها الشائعات والأخبار الكاذبة، مما تسبب ببث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

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تركيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والإصابات تصل إلى 98 شخصا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

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