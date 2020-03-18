شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: 90% من الفساد بسبب تجاهل «ميكنة الخدمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 90% من الفساد إلى تجاهل ميكنة الخدمات، مطالباً بميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن فى المحافظات وجميع الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، فى ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فنى ومالى لهذه الموضوعات، وتقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به، عن الأعوام المالية 2016 /2017، 2017 /2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالى تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية. وشدد المحافظ على ضرورة تحرير محاضر انضمامية، توقع عليها الجهات المعنية، قبل رصف أى طريق، لتحاشى إهدار تالف الرصف والاستفادة منه، لتعظيم موارد الإدارات المحلية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات، أسبوعياً، مع الاستفادة من التعليم الفنى، وتطويره بحيث يقوم بدوره، والاستعانة بطلاب التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل. وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عدم حضور رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، للمشاركة وعرض ما لديه أمام اللجنة. وطالبت اللجنة، الحكومة بتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956، بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل فى هذا الملف.