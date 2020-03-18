شكرا لقرائتكم خبر عن سيول الديسمى: البحث عن المفقودين لا يزال مستمرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من جهودها لإنقاذ قرية الديسمى فى الصف، والتى أغرقتها السيول الأيام الماضية، ولا تزال أعمال البحث عن جثث المفقودين جارية.

وقال عدد من الأهالى إن المسؤولين بالمحافظة تواجدوا بالقرية على مدار اليومين الماضيين، مضيفين: «عشنا أيامًا صعبة، وافترشنا الشوارع فى عز البرد، والمياه تغرق القرية بأكملها، والكهرباء انقطعت عنّا، لنعيش وسط ذلك فى ظلام دامس».

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وأكدوا أن الحكومة لم توفر لهم مساكن بديلة حتى الآن، أو تدعمهم بأى أموال، وأن الأهالى المتضررين تم تسكينهم بالدواوين والمدارس حلًا مؤقتًا.

وقرر عدد من أهالى القرى المجاورة إنشاء مجموعة إنقاذ بين هواتفهم على «واتس آب» للتواصل بينهم لتفقد احتياجات أهالى قرية الديسمى من مأكل وغطاء وأدوية، ويعد آخرون قوائم بأعداد وأسماء الناجين.

فى السياق ذاته، تواصل أجهزة الدولة جهودها لاحتواء الخسائر، إذ تم شق قنوات إضافية باستخدام مُعَدّات الحفر لتصريف المياه لمخرات السيل ونهر النيل، بالإضافة إلى استمرار أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين باستخدام المراكب.

ووفرت الأجهزة المعنية مخبزًا متحركًا لتوزيع الخبز المجانى على الأهالى، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية بالمجان، كما استمر فتح مراكز الشباب لإيواء المنكوبين من أهالى القرية، كما حضرت قوات الأمن والدفاع المدنى لفتح الطريق الذى غمرته المياه، بينما تواجد أفراد الهلال الأحمر لتقديم المساعدة.