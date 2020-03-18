شكرا لقرائتكم خبر عن قرية «سنور» ببنى سويف.. على شفا كارثة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزمة حقيقية.. تلك التى يعيشها أهالى قرية سنور فى بنى سويف، جراء السيول التى تعرضت لها القرية بعد انهيار جزئى فى مخر السيل الواقع بداخلها وأدى لإتلاف مئات الأفدنة الزراعية، وهجرة عدد من الأهالى لمنازلهم بعد غرق مئات المنازل.

رصدت «المصرى اليوم» معاناة الأهالى داخل القرية، وقال سعيد عودة، أحد أهالى القرية، إن قرية سنور تنقسم إلى قسمين سنور القديمة وهى المنشأة ما قبل عام 1969، وتعرضت قبل ذلك التاريخ لحدوث سيول كبيرة أغرقتها، قبل أن يتدخل الرئيس جمال عبدالناصر ويأمر بإنشاء قرية سنور الجديدة ويوزع على كل متضرر منزل، ومن ذلك الوقت أصبحت سنور قريتين جديدة وقديمة، إلا أن ما حدث على مدار يومين من غرق للأراضى المستصلحة وبعدها عدد كبير من المنازل يقارب 100 منزل، ما جعل أهالى سنور الجديدة يستضيفون الأسر التى غرقت منازلهم فى سنور القديمة. وتابع: «المسؤول اللى ميقدرش يشوف شغله ويحدد أضرار الكارثة قبل وقوعها يقدم استقالته ويترك منصبه، فمشكلة سنور تكررت أكثر من مرة، ولولا تدخل العناية الإلهية لأزاح السيل الأهالى إلى النيل».

وأوضح محمد سليمان، أحد الأهالى: «فوجئنا بدخول المياه علينا فى المنزل، فأغلقناه وانتقلنا لأقاربنا فى قرية سنور الجديدة وتركنا كل ما لدينا داخل المنزل غرق فى المياه التى ارتفعت قرابة متر أو أكثر عن سطح الأرض»، مردفًا: «من العجيب أن وزارة الرى نشرت يوم الجمعة الماضى فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بوجود سيول فى مخر السيل بقرية سنور، وأرسلت معدات للقرية قبل انهيار جزء من المخر، وكان يمكن لمهندسيها أن يقوموا بعمل سدود قبل انهيار مخر السيل، وتدارك الكارثة» وأضاف أن المحافظة أرسلت 10 سيارات لكسح مياه السيل التى أغرقت المنازل، وهذا العدد لا يكفى لرفع المياه من داخل المنازل الغارقة، والأزمة ستظل مستمرة طالما المياه داخل المنازل، ولا بد من زيادة عدد السيارات الخاصة لشفط المياه والاستعانة بسيارات أخرى من المحافظات المجاورة لإنقاذ الأهالى وعودتهم لمنازلهم.

وقال محمود خالد، من أهالى القرية: «نشكر جميع المبادرات التى قامت بها المحافظة والأحزاب من تقديم مساعدات من وجبات ومياه معدنية وبطاطين، ولكن اللى احنا عايزينه إنقاذ المنازل من السيول التى غطت المنازل، وهذا هو الأساس وليس الوجبات والمياه المعدنية، فالسيدات والأطفال منذ 3 أيام فى العراء بسبب المنازل الغارقة.

وشكا المواطن هانى محمد، من أهالى قرية سنور، بسبب تراكم مياه السيل فى الشوارع وتحويلها لبرك يصعب السير فيها، مؤكدا أن الحياة أصبحت شبه متوقفة: «المياه والكهرباء مش موجودة، وأرسلنا استغاثات ولكن لا أحد يلتفت إلينا، وبعض المبانى أصبحت آيلة للسقوط».

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وأشار عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إلى تقدمه بطلب إحاطة لطلب تعويض المتضررين من أبناء القرية، قائلا: «مخر السيل كان بحاجة للتدبيش أكثر من ذلك، لأن المياه خرجت عن مسارها المحدد بالمخر، وتوجهت لمسار قديم ومنها لقرية سنور القديمة». وأضاف أنه أرسل 10 جرارات محملة بالرمال للقرية، لاحتواء الأزمة وتغطية المياه التى غمرت القرية.من جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، نحاول إنقاذ القرية وأهلها من السيول التى خرجت من مخر السيل، لتقضى على أكثر من 500 فدان أراض مستصلحة ومزروعة قمح، وتتسبب المياه فى استبعاد 315 أسرة عن منازلهم بعد تدفق السيل داخل المنازل.

وأوضح أنه أبلغ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتلك الأزمة، مشيرا إلى أنه تبين حدوث اندفاع مياه مجرى مخر سيل سنور، ضمن 7 مخرات رئيسية ببنى سويف فى طريقها إلى نهر النيل قادمة من جبال البحر الأحمر وتمر بالطريق الصحراوى الشرقى القديم «بنى سويف/ المنيا»، وتبعد عن المنطقة السكنية بقرية سنور حوالى كيلو ونصف، ما أدى إلى انهيار جزئى على مخر السيل.

ولفت إلى أن الانهيار الجزئى على مخر السيل تسبب فى غمر المياه لمنطقة مستصلحة من زراعات القمح والفول وغيرها من الزراعات، بالإضافة لغرق عدد من المنازل، كذلك تآكل جزئى لطريق فرعى ترابى جانبى متاخم لمجرى السيل مؤد إلى قرية سنور.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للسيطرة على الموقف، وأن الوضع حاليا بالمنطقة مستقر، وانخفض منسوب تدفق المياه وحدة سريانها بالمخر، مشيرا إلى أن الأهالى ممن تم إخلاؤهم كإجراء احترازى لقربهم من مجرى السيل، تم توفير كافة أوجه الرعاية لهم، وستتم عودتهم لمنازلهم عقب الاطمئنان على استقرار الوضع بمخر السيل بشكل تام، مجددا تأكيده أن الوضع آمن ومستقر، والمنازل التى تم إخلاؤها كإجراء احترازى لم تتضرر، وقريبًا سيعود الأهالى لمنازلهم.

وكلف محافظ بنى سويف، المديريات الخدمية المعنية بسرعة تنفيذ إجراءات عاجلة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين المتضررين من السيل، حيث قامت مديرية التموين بتوفير الخبز والدقيق ومواد غذائية جافة، ويتم توزيعها بشكل مستمرعلى المواطنين، فضلا عن سرعة تشغيل مخبزين بلديين ودعمها بالدقيق والسولار، لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز.

ونوه بحصر عدد المواطنين المتضررين لتوزيع بطاطين ومواد غذائية وزجاجات مياه، فيما تقوم شركة المياه بتوفير سيارات مياه شرب لتلبية احتياجات المواطنين.

وكلف محافظ بنى سويف، وكيل وزارة الصحة، بسرعة تجهيز وحدة صحية ميدانية بالمدرسة أو دعم الوحدة الصحية المتواجدة فى قرية سنور القديمة، لتوفير الرعاية الصحية لأهالى قرية سنور القديمة الذين تم إخلاؤهم من منازلهم كإجراء احتياطى، مع توفير عدد كاف من الأطباء.