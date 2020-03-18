شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية عزيزة محمد: عانيت كثيرًا من أجل تربية أبنائى وقررت الاهتمام بتعليمهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تمنعها قسوة الحياة وصعوبة الأوضاع المعيشية من استكمال مسيرة عطائها واستكمال تربية أبنائها، فهى حقا «عزيزة» النفس، حرمت نفسها من كل سبل الراحة، من أجل الخروج بولديها إلى بر الأمان. قالت عزيزة محمد مسعد، الأم المثالية فى الوادى الجديد لـ«المصرى اليوم»، إن زوجها توفى بعد عامين من الزواج فى حادث، تاركا لها ابنهما محمد الذى لم يكن يبلغ عامه الأول وجنينا فى رحمها لم يكمل الستة أشهر (عانيت الكثير من المصاعب فى تربية الأبناء والتوفيق بين عملى وبين عمل المنزل، ورفضت الزواج وقررت أن أعيش لأبنائى وأعمل على تربيتهم والاهتمام بتعليمهم).

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وأوضحت أن الابن الأكبر أتم دراسته فى كلية التربية الرياضية بتقدير جيد جدا، وأتم الخدمة العسكرية بتقدير قدوة حسنة، والآن فى مرحلة الماجستير فى كلية التربية الرياضية، أما «رأفت»، الابن الأصغر، فأتم دراسته فى كلية التربية الرياضية، وهو الآن يؤدى الخدمة العسكرية.

وأضافت أنها قاربت على الوصول إلى سن المعاش خلال الشهرين المقبلين بعد أن عملت طيلة هذه السنوات العصيبة مشرفة نشاط فى مدرسة باريس الابتدائية القديمة.

واختتمت أنها تتمنى أن تزور بيت الله الحرام، وأن تفرح بولديها وتطمئن عليهما فى الزواج وبداية حياة أسرية سعيدة لهما.