شكرا لقرائتكم خبر عن «مريم»: زوجى توفى منذ ٣٥ عامًا وكافحت لتربية طبيبة وصيدلانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مريم خالة سيفين الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة قنا 68 ربيعا، والتى كانت تعمل موظفة بجامعة جنوب الوادى إنها تزوجت عام 1979 وتوفى زوجها فى 1985 بعد 6 سنوات زواج تاركًا لى ابنتين هما مايفل 5 سنوات وماجى 3 سنوات وكافحت فى تربيتهما وواصلت الليل بالنهار وأنفقت عليهما كل شىء والحقتهما بالتعليم الجامعى حتى تخرجتا وحصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس الصيدلة والصغرى على بكالوريوس العلاج الطبيعى وتزويجهما حيث تعيش الكبرى فى مركز نجع حمادى فى قنا والصغرى بمحافظة البحر الأحمر.

تقول الابنه الكبرى مايفل: إننى لم أصدق أن والدتى قد حصلت على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا، مشيرة إلى أنها تشكر الله على هذه الجائزة مشيرة إلى لأنها تقدمت بأوراق المسابقة بعد إلحاح من زوجها خاصة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها بدأت فى الإجراءات على أمل أن يتم اختيار والدتها ضمن الفائزين بالمسابقة مضيفة أنها لم تتوقع أن تحصل والدتها على اللقب على مستوى المحافظة، مؤكدة أن هذه الجائزة أقل شىء يمكن تقديمه لوالدتها كرد للجميل ولكفاحها خلال عشرات السنوات الماضية للوصول بهما لبر الأمان وخاصة بعد وفاة زوجها متذ ما يقرب من 34 عاما.

وأضافت أن شقيقتها الصغرى ماجى حصلت على بكالوريوس العلاج الطبيعى وتزوجت وعاشت بالبحر الأحمر مع زوجها، مشيرة إلى أن والدتها كافحت كثيرا منذ أن كانت موظفة بحامعة جنوب الوادى وإصابتها بنزيف مما تسبب فى تحويلها إلى أعمال خفيفة بالجامعة حتى خروجها على المعاش وحصولهن على كليات القمة وتزويجهن مؤكدة أن هذه الجائزة بمثابة تكريم لوالدتها وتعويض عن سنوات كفاحها.