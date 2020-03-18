شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية «سامية»: ربنا أكرمنى لرعاية زوجى المريض 25 عامًا وربيت 3 أبناء من ماكينة الخياطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سامية جابر أحمد محمد، الأم المثالية بالمنيا: «أقيم بحى كفر المنصورة بالمحافظة، ووفقنى الله تعالى فى رعاية زوجى، المريض لأكثر من 25 عامًا، فى أعقاب إصابته بجلطة فى المخ، وقمت بتربية أبنائى الثلاثة تربية حسنة وإلحاقهم بالكليات». وأضافت «سامية»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «كنت أعمل معلمة خبيرة، بالمدرسة الفنية الصناعية بنات، وخرجت إلى المعاش عام 2017، بدرجة مدير عام، ونجحت فى استكمال تعليمى بالدراسة التكميلية الفنية، عقب حصولى على الدبلوم الثانوى الصناعى، قسم تفصيل، واشتريت ماكينة حياكة لتحسين دخلى».

وتروى «سامية» قصة كفاحها، قائلة: «عام 1995 داهمت زوجى (مختار)، الموظف بشركة حليج الأقطان حينذاك، جلطة فى المخ، تسببت فى إصابته بشلل تام، وكان لدينا أطفالنا الثلاثة، وبدأت رحلة الكفاح برعاية الزوج صحيًا وتربية الأبناء بعائد شهرى كان لا يتجاوز 300 جنيه، ما دفعنى إلى شراء ماكينة حياكة لتحسين دخلى، ونجحت فى تعليم أبنائى (محمد)، الأكبر، خريج جامعة، ويعمل (معلم أول تربية فنية)، وشقيقته (سماح) حاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق، وهى متزوجة، وترافق زوجها فى العمل بالبحرين، و(سمر)، صيدلانية بمستشفى جامعة المنيا». وتناشد «سامية» الأمهات رعاية أزواجهن وأبنائهن، قائلة: «مافيش حاجة بتضيع عند الله.. ومنها رعاية الأولاد والأزواج»، وقالت: «مصر بخير، ومحروسة من أى وباء». وحرصت الأم المثالية على التقاط الصور، عقب إعلان فوزها، مع حفيديها.