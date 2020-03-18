شكرا لقرائتكم خبر عن «فاطمة» الأم المثالية فى الإسماعيلية: حققت رسالتى وأهدى فوزى باللقب لروح زوجى الراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت حلم زوجى الراحل وكافحت حتى يرى أولاده أطباء، والآن أهدى فوزى إلى روحه الطاهرة، حيث ربيت أبنائى تربية كريمة حتى أصبحوا مثار إعجاب وفخر للجميع.

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بهذه الكلمات عبرت الحاجة فاطمة عبد العال حسن جبر، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى الإسماعيلية، عن فرحتها بالفوز باللقب الذى وصفته بأنه تتويج لمسيرتها من العطاء مع شريك عمرها وكفاحها المهندس ممدوح، الذى فقدته عام 2005.

قالت فاطمة، التى كانت تعمل معلمة كيمياء بالمعاش بمدرسة محمود سليم الثانوية بمركز ومدينة فايد، إنها لم تتوقع الفوز باللقب، وإن الفوز الحقيقى لديها هو ثمرة كفاحها الذى تشاهده أمام عينيها وهى أولادها.

وأضافت: الحمد لله، نجحت أن أكمل رسالة زوجى المهندس ممدوح، الذى كان يعمل بالتفتيش الزراعى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، والتحق أبنائى بالكليات التى يحلمون بها، والآن لدى الدكتورة بسنت، طبيبة أسنان، والدكتور مصطفى صيدلى، وأحمد طالب بكلية الصيدلة الفرقة الثالثة. وأشارت إلى أن أعظم رسالة فى العالم هى رسالة الأمومة والعطاء وبناء أجيال لخدمة الوطن، وهو ما فعلته بنفس راضية، وكنت أتمنى أن يكون شريك العمر المهندس ممدوح معى الآن، ليرى حصاد زرعته، وأنا فخورة به وبأبنائه وأشعر بأننى أتممت رسالتى على خير وجه. وشددت على أن الإيمان بالله وبقدره والعمل لوجه الله، ثم خدمة الوطن والناس، أهم القيم والمبادئ التى علمتها لأبنائى ليكونوا قدوة يقتدى بهم الجميع.