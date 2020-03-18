شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية فى كفرالشيخ: زوجى توفى منذ ٢٠ عامًا وربيت طبيبين وخريجة علوم من «الخياطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت حورية يوسف مغازى، 50 سنة، بلقب الأم المثالية فى محافظة كفر الشيخ لهذا العام، وكانت «المصرى اليوم» أول من أخبرها بفوزها أثناء وجودها بمنزل الأسرة بقرية شباس الملح بمركز دسوق، لتهنئتها، ولم تصدق هى وأولادها الذين احتضنوها واختلطت دموع الفرحة بفرحة فوزها. وقالت حورية حاصلة على الثانوية العامة، «أنا أرملة، وعمرها وعمرى٥٠ عاما وتزوجت وعمرى ١٨سنة من محمود سعد محمد شحاتة، حيث كان يعمل موظفا بالضرائب العقارية بدسوق وأنجبت منه دعاء، حاصلة على بكالوريوس علوم كيمياء، ومحمد، طبيب أسنان، ومصطفى، طالب بالصف الأول بطب بشرى القاهرة بالأزهر الشريف، وكان متفوقًا والثانى على الجمهورية فى الثانوية الأزهرية العام الماضى.

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وأضافت: «زوجى رحمه الله توفاه الله من ٢٠سنة وترك الأولاد أطفالا، ومصطفى كان عمره ٦شهور، فأسودت الدنيا فى وجهى، إلا أننى تماسكت واعتصمت بالله وقررت أن اتحدى تلك الظروف واعمل المستحيل ليكون اولادى نافعين لوطنهم، وكان معاش زوجى بسيطا جدا، إلا أننى اشتريت ماكينة خياطة قديمة وعملت فى مهنة الخياطة، كما عملت فى حضانة القريه لأنفق على أطفالى الذين شعروا بظروف حياتنا الصعبة، والحمد لله أصررت على أن يحفظوا القرآن الكريم وهم أطفال ليحفظهم من كل سوء، ووقف إلى جوارى شقيقى أيضا».

وتابعت: «رفضت كل عروض الزواج رغم أننى كنت صغيرة وفضلت تربية أطفالى، وفى رحلتى مع الحياة قابلتنى مشاكل كثيرة، بخصوص تربية الأولاد ولكن ربنا كان سندى، ولم يكن أمامى أى بديل آخر، ولم أهدأ حتى وصل أبنائى لبر الأمان، وأهديت لوطنى ٣ مواطنين نافعين».

وأشارت إلى أن ناصر حسنين، رئيس الوحدة الاجتماعية بشباس الملح هو الذى رشحها لمسابقة الأم المثالية لأنه من القرية ويعرف ظروفها وهو الذى قدم أوراقها، وقالت إنها تتمنى أن تختم رحلة كفاحها بالحج أو العمرة لبيت الله الحرام.