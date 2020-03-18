شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات أمنية لأماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها إنفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأيام الماضية، بتوجيه عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.

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وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.