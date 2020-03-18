شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيرين ذكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه فى ظل وجود مافيا الاتجار فى الأزمات، والذين تسببوا فى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكمامات ومطهرات الأيدى، حتى أصبح أحيانا يتم تصنيعه في مصانع "بير سلم"، دون مراعاة الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن من أكثر الطرق فاعلية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد هي غسل اليدين جيداً لمدة 20 ثانية مستمرة .

وأضافت شيرين: اذا لم يتوفر ماء وصابون فيمكننا صنع مطهر لليدين في المنزل،:

• مطهر يحتوي على الكحول :

1- نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل.

2- نصف كوب من "جل الصبار".

3- جليسرين طبي لمنع جفاف الجلد.

4- بضع نقاط من أي زيت عطري نعناع أو لافندر.

5- يتم خلط المكونات سويا ووضعها في زجاجة .

• مطهر لا يحتوي على الكحول للبشرة الحساسة :

1- خل أبيض.

2- زيت زيتون.

3- زجاجة صغيرة الحجم.

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4- ملاعق كبيرة جل الصبار.

5- ماء ورد.

6- زيت لافندر أو قرنفل.

وأشارت إلى إمكانية تصنيعه، بطريقة أخرى، هى:

1- ¼ كوب جل الصبار.

2- 20 نقطة من زيت البرتقال.

3- 5 نقاط من زيت القرنفل.

4- 10 نقاط من زيت القرفة.

5- 10 نقاط من زيت اللافندر.

6- 5 نقاط من زيت روز ماري.

كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمس الاثنين، وذلك لطلب التواصل مع المسئولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات، والكمامات والقفازات، لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية، من خلال الصيدليات فقط، رأفة بالمواطنين، وعدم التلاعب بأسعارها.