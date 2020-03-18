شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إطلاقها لخدمة "سؤال وجواب، كخدمة مجتمعية جديدة، لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس (19-COVID) كورونا المستجد.

وطرحت نقابة الأطباء، فى بداية إطلاقها للخدمة، سؤال، هو: كيف نحمى كبار السن هذه الأيام من عدوى بالفيروس؟

وأجابت النقابة، فى 6 خطوات هم:

1- تقليل الحركة قدر الإمكان حتى لو فى ذات المكان.

2- التذكير الدائم بأهمية شرب المياه.

3- تناول البروتين سواء حيوانى أو نباتى.

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4- تناول بعض الفيتامينات والمعادن التى تحسن الحيوية والذاكرة، مثل بعض المنتجات التى تحتوى على عناصر A,C,E, والزنك.

5- التأكد من نسبة فيتامين D والكالسيوم فى الجسم، والحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى عليهما، مثل منتجات الألبان والبيض والعسل بأنواعه، والخضروات الورقية والمكسرات.

6- لأصحاب الأمراض المزمنة، لابد من مراعاة قياسات الضغط والسكر باستمرار.

وكانت قد نشرت النقابة العامة للأطباء، مجموعة من الإرشادات لسلامة أعضاء الفريق الطبى، ولمحاصرة العدوى بفيروس كورونا، حيث طالبت أعضاء الفريق الطبى، مراعاة ارتداء الكمامة أثناء العمل، موضحه أن الكمامة المطلوبة عند مخالطة حالات مشتبه بها هى" الكمامة عالية الحماية N95 مع الحالة التى تعانى من حرارة + كحة أو احتقان بالحلق، مؤكدة أن الكمامة ضرورة لأطباء الحميات والصدر والأطفال والباطنة والأنف والأذن وبالطبع طوارئ المستشفيات والعناية المركزة.

وأشارت النقابة إلى أنه في حالة عدم توافر الكمامات من هذا النوع، يمكن استخدام 2 ماسك جراحي، وهذا أضعف الإيمان ولكن لا يمكن العمل بدون ماسك، لافته إلى أن الأطباء الذين لا يتعاملون مع حالات حرارة والتهاب وجهاز تنفسى، من الممكن أن نكتفي بالماسك الجراحي، والكمامة ترتدي مرة واحدة وتستبدل عندما تصبح مبلله ببخار الماء نتيجة التنفس.