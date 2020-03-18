"استئناف مجدي عبدالغني على حبسه وقضية مغارة سوهاج".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

استئناف مجدي عبدالغني على حبسه في قضية الميراث

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

كان مجدي عبدالغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، وآخرين، بالحبس سنة غيابيًا، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.

نظر طعون المتهمين في قضية "مغارة سوهاج"

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تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في طعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد.

وكانت محكمة النقض، قبلت في 3 يوليه الماضي، طعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، وحددت المحكمة، جلسة اليوم لنظر موضوع القضية، وإحضار المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هارب.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

الحكم في اتهام 20 شخصًا بالاتجار في البشر

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في اتهام 20 شخصًا بالاتجار في البشر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب، ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمون الخامس والسادس والسابع يصطحبون أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.