مصدر أمني ينفي شائعة أول حالة كورونا بالسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول رصد إدارة أحد السجون لأول حالة إصابة لمسجون بفيروس "كورونا" عقب ارتفاع مفاجئ في درجة حرارته. وأكد المصدر أن كل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.

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