مصر | نشرة حوادث"الخليج 365".. نادي القضاة يوضح كيفية العمل بالمحاكم خلال الأسبوعين المقبلين

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

نادي القضاة يوضح كيفية العمل بالمحاكم خلال الأسبوعين المقبلين

أصدر المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بيانا اليوم الثلاثاء، أكد فيه وجود السادة القضاة في المحاكم، موضحا أن الأمر ليس تعليقًا للعمل وإنما هو تأجيل للجلسات خلال الأسبوعين المقبلين لتقليص فرص انتشار العدوى في ظل تكدس المحاكم وازدحامها، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين، وعدم شطب الدعاوى رغم عدم الحضور أو القضاء بسقوط الطعن أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والطلبات الخاصة بالقصر والنفقات يتم الفصل فيها حفاظا على حقوقهم.

الداخلية" تواصل حملاتها للتأكد من إغلاق كافة الأماكن التعليمية

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.

"الداخلية" تعلن ضبط إخواني روج شائعات عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإخوانية لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة، والإدعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع فى مصر، وارتفاع عدد الوفيات بغرض إثارة الرأى العام.

