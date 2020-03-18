شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة الأزياء نيفين رأفت: أدرس الفترة التاريخية للعمل الفني.. والاتحاد الأوروبي كرمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

د.نيفين رافت مصممة أزياء تاريخية وعالمية للمسرح والسينما، وقد تجلت هذه الموهبة فيهامنذ صباها خاصة وأنها كانت عاشقة للرسم وتلقت تعليمها في مدرسة الجزيرة للغات وحصلت منهاعلي الثانوية والتحقت بجامعة القاهرة كلية الآداب وحصلت على ليسانس في الأدب الانجليزي ثم حصلت على دبلومة في تصميم الأزياء من فرنسا ثم دراسات حرة في تاريخ الأزياء التاريخية وخاصة في الفتوحات الإسلامية، ولم تتوقف عن الاستزادة في التحصيل حتي وقتنا هذا وكانت الدكتورة نيفين رأفت شاركت بتصميم الملابس في أكتر من ١٢٠ فيديو كليب مع المخرج عادل عوض ثم عملت أول فيلم مع المخرج عاطف سالم فارس ضهرالخيل للفنانة منى زكي ومنيرة سنبل بطولة عزت أبوعوف والفنان جمال عبدالناصر وقدمها المخرج عاطف سالم للمخرج يحيي العلمي، وتعاونت معه في بطولة العالم لكرة اليد حيث قام بإخراج الاستعراض السابق على البطولة وعملت استعراضا ضم 1500 فتاة يرتدين أزياء من حقب تاريخية مختلفة وحصلت على شهادة تكريم من الرئاسة 1997 في وزارة الجنزوري وكانت البطله نيلي كريم.

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وتوالت أعمالها مع المخرج يحيي العلمي في احتفالات ٦ أكتوبر واحتفالات ماسبيرو وعلي أثر إشادة من المخرجين عاطف سالم ويحيي العلمي قررت أن تحصل على المزيد من الخبرة والدراسة فعملت دراسات في إنجلترا في الأزياء التاريخية وواصلت انطلاقها في مجال تصميم أزياء الأعمال الفنية وبالأخص التاريخية الطابع والمحتوي سواء بين المسرح أو الدراما وكان من أهم أعمالها المسرحية والتليفزيونية مسلسل محمد صبحي فارس بلا جواد وكانت الملابس للحقبة التركية والمملوكية تركية تاريخية.

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وملابس مسرحية كده أوكية ولما بابا ينام وربنا يخلي جمعةومعظم مسرحيات سمير غانم وأيضا عملت مع مسرح الدولة وخصوصامع سمير العصفوري ثم قامت بالتدريس في الأوبرا في ورشه لتعليم تصميم الملابس مع المخرج خالد جلال كما تعاملت مع الفنان الراحل أحمد زكي وميرفت أمين في فيلم أيام السادات إخراج محمد خان وتعاونت مع المخرج أحمد صقر في مسلسل طارق ابن زياد بطولة ممدوح عبدالحليم وخالد زكي والسيد راضي و60 ممثل من الوطن العربي وحصلت على جوائز عن هذا العمل ثم تعاونت مع المخرج سمير سيف في مسلسل السندريلا بطولة مني ذكي ومدحت صالح وتكمن أهميته لأنه تضمن لقطات من أفلام السندريللا وطبعت الأقمشة بنفس ملابس السندريلا ثم عملت المخرج عادل مكي في مسلسل شهرزاد بطوله فاروق الفيشاوي ونرمين الفقي هذا بخلاف الملابس التاريخية لفنانيين بعينهم ومنهم إلهام شاهين في مسلسل الكومي.

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وقد تم تكريمها في الاتحاد الأوروبي لمصممي الأزياء كأحسن مصممة أزياء لها رؤية فنية متفردة ولإهتمامها بالكيف لتصميمها الأزياء التاريخية الفرعونية التي كانوا يستخدمونها في أعمال توثيقية لهم وليس الكم فإنها مقلة في أعمالها وقد توقفت لسبع سنوات حينما شعرت أنها لن تقدم جديدا فيماعرض عليها من أعمال وعادت للتعاون مع المخرج مجدي الهواري 3أيام في الساحل مع محمد هنيدي وبيومي فؤاد ومها أبوعوف ومسرحية الملك لير تصميما وتنفيذا ومع المخرج تامر كرم وصممت لمسرحية «نوت فروزين» على مسرح «كايروشو وتعاونت معهم في 5 مسرحيات وصممت لأحمد عز مسرحية علاء الدين في موفين بك بمدينة 6 أكتوبر.

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