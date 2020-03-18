شكرا لقرائتكم خبر عن وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر حتى 31 مارس لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر بالبر الغربي، أنه سلطة الطيران المدني قررت وقف رحلات البالون من فجر يوم الأربعاء 18 مارس الجاري وحتى يوم 31 من نفس الشهر. وأكدت إدارة المطار، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد». يذكر أن مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد رحلات البالون الطائر.

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