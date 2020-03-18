شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: لا صحة لإصابة مسجون بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول رصد إدارة أحد السجون لأول حالة إصابة لمسجون بفيروس «كورونا» عقب إرتفاع مفاجئ في درجة حرارته، وأكد المصدر أن كل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.

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