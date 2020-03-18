شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: زيادة أعداد القطارات بالمترو لتقليل التكدس تجنبا لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل شركة المترو بزيادة أعداد القطارات بخطوط المترو الثلاثة خصوصا فى أوقات الذروة لتقليل التكدسات فى المحطات والقطارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقليل الاختلاط والتجمعات، مع منع تواجد الطوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات من خلال زيادة أعداد صرافى التذاكر المتواجدين فى مكاتب الحجز المختلفة بالأخص المحطات ذات الإقبال الكبير من الجمهور.

وطالب وزير النقل باستمرار حملات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بخطوط المترو الثلاثة على مدار اليوم، مع الاهتمام بشكل خاصة بأعمال النظافة يوميا بعد انتهاء يوم التشغيل سواء للقطارات داخل الورش أو فى المحطات، ضمن الإجراءات التى بدأت وزارة النقل فى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار الفيروس والوقاية منها.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن خطوط المترو الثلاثة تنقل يوميا أعداد الركاب تصل إلى 3 ملايين راكب، وينقل الخط الأول وحده يوميا ما يقارب الـ 1.5 مليون راكب، متخطيا طاقته القصوى المصمم بناء عليها بحوالى 40%، مشيرة إلى ان زيادة أعداد القطارات فى أوقاف الذروة سيساهم إلى حدا ما فى تقليل فى تخفيف تكدسات الركاب.

وأضافت المصادر أنه تم نشر عدد كبير من الملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالوقاية وأعراض فيروس كورونا، وما يمكن ان يفعله الراكب فى حالة شعوره بالأعراض، بجانب التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عدد من رجال الحجر الصحى بالمحطات من أجل ملاحظة وفحص من يشتبه فى إصابته من الركاب أثناء دخوله للمحطات لاستقلال المترو.

وأوضحت المصادر أنه تم التأكيد على إدارات التشغيل بخطوط المترو من أجل الدفع بقطارات إضافية فى أوقات الذروة الصباحية والمسائية من أجل سرعة سحب التكدسات التى تشهدها أرصفة المحطات وتقليل التكدسات داخل القطارات، مع التفتيش المستمر على حملات تطهير وتعقيم محطات وقطارات المترو على مدار اليوم يوميا وبعد انتهاء أوقات.

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كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

يقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات فى المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات ان الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات ان الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة ان أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.