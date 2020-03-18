أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعليق عروض السينما والمسارح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والعامة للاستعلامات: سحب اعتماد مراسلة الجارديان وإنذار لمراسل نيويورك تايمز بسبب شائعة كورونا. أكثر من مليار جنيه خسائر الكهرباء والنقل وتطوير "الزرايب" بسبب السيول رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعليق عروض السينما والمسارح الحكومة: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية السيسى يأمر بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول بجميع المحافظات ما حقيقة اختفاء فيروس كورونا فى فصل الصيف؟ منظمة الصحة العالمية تجيب العامة للاستعلامات: سحب اعتماد مراسلة الجارديان وإنذار لمراسل نيويورك تايمز بسبب شائعة كورونا رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة مستجدات فيروس كورونا "مصر للطيران" توكد استمرار رحلات الطيران الداخلى والشحن الجوى أجهزة لقياس الحرارة والكشف على الوزراء والعاملين وزائرى مجلس الوزراء Advertisements القوى العاملة: صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد.. اعرف أكثر غلق حدائق الحيوان اعتبارا من الغد لمواجهة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل الحكومة:إجازة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن قرار تخفيض العاملين بالمصالح الحكومية السعودية تعلن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد الحكومة: تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر القوات المسلحة تبدأ تنفيذ إجراءات وقائية لمجابهة كورونا بالمدارس والجامعات "مصر تستطيع" وخبراء مصريون: تقرير "الجارديان" عن كورونا خالف الأعراف العلمية أسرة المتوفى بكورونا بالدقهلية تلغى العزاء وتطالب أقاربهم بصلاة الغائب بالمنزل صور.. وزيرة التضامن ترتدى كمامة طبية فى مؤتمر إعلان الأم المثالية التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

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