استئناف مجدي عبدالغني على حبسه في قضية الميراث.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

كان مجدي عبدالغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، وآخرين، بالحبس سنة غيابيًا، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.