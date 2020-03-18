"غلق 6 آلاف مركز تعليمي وحيثيات إعدام عشماوي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لمواجهة "كورونا".. الداخلية تغلق 6 آلاف مركز تعليمي لمخالفة تعليق النشاط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر بتعليق أنشطتها.

فريق من الطب الوقائي يطهر مبنى محكمة أسرة الجيزة

بدأ فريق من الطب الوقائي، اليوم الثلاثاء، تعقيم وتطهير مبنى محكمة الأسرة بالكيت كات في الجيزة، فضلًا عن إلغاء التوقيع بالبصمة "الحضور والانصراف" للموظفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

رفعوا أسعار المستلزمات الطبية.. كيف واجهت الداخلية "مستغلي أزمة كورونا"؟

أكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشرطة التموين تكثف حملاتها المكبرة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

كتاب "العائلة البطرسية" الدليل.. حيثيات المشدد لبطرس غالي بتهمة إخفاء 21 قطعة أثرية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 5 ملايين جنيه بتهمة إخفاء آثار تنتمي للحضارة المصرية داخل منزله.

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العدل تنهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم: لم يتبع إجراءات الوقاية من "كورونا"

أنهى المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية؛ لعدم اتباعه التعليمات بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

بـ"ثلاث عبوات ناسفة TNT".. كيف حاول "عشماوي" اغتيال وزير الداخلية الأسبق؟

قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حُكمها بمعاقبة 208 متهمًا بينهم "هشام عشماوي"، وعماد الدين أحمد محمود عبدالحميد"، أحكام من المشدد خمس سنوات وحتى الإعدام، في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس"، إن المتهمين.

"ارتكبوا 54 عملية إرهابية".. لهذه الأسباب قضت المحكمة بالمشدد والإعدام لمتهمي أنصار بيت المقدس

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسـن محمود فريد، حيثيات حُكمها بمعاقبة 208 متهمًا بينهم "هشام عشماوي"، أحكام من المشدد خمس سنوات وحتى الإعدام، في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".

في يوم واحد.. أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

"ساب ورقة عليها اسمه وتليفونه".. الجنايات تكشف أدلة إدانة متهم بـ"تهريب الآثار لإيطاليا"

كشفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، في حيثيات حُكمها بالسجن المشدد 15 سنة، على المتهم أحمد حسين نجدي بقضية بـ"تهريب الآثار المصرية للخارج" أن "قصاصة ورق" كانت ضمن أدلة إدانته.