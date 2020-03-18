بالصور.. تعقيم حي الزيتون ضمن إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير - كريم أحمد:
شهد حي الزيتون بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، تعقيما وتطهيرا كاملًا لمبنى الحي الرئيسي اليوم الثلاثاء.
وتأتي أعمال التطهير والتعقيم، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على المواطنين من الأمراض والأوبئة، والوقاية من خطر الإصابة.
وقال بهجت، في تصريحات اليوم، إن أجهزة الحي شنت حملات على المقاهي لمنع الشيشة، لافتًا إلى أن الحملات مستمرة من أجل الصالح العام، وللحفاظ على المواطنين من انتقال الفيروس من شخص لآخر بواسطة الشيشة.
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