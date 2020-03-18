​إجازة للمرضى والحوامل.. 10 قرارات بـ"القوى العاملة" لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا طارئاً مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة لبحث تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالخطة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير في بيان اليوم، بضرورة وضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مناشد كل رئيس إدارة مركزية بوضع خطة بتقسيم العمل داخل كل إدارة بنظام الورديات وتحديدها وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل في كل إدارة والإدارات التابعة لها في المديريات.

وشدد على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار "كورونا".

وأكد الوزير، ضرورة أن يتم الكشف على جميع المترددين عند الدخول لديوان عام الوزارة، والتعامل معهم من خلال الشباك الواحد، مشيرا إلى أن عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع مديرية الصحة بكل محافظة.

ووجه الوزير، بضرورة حصول المرضى بأمراض مزمنة على إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار نظراً للأدوية التي يتعاطونها والتي تسبب نوع من الضعف الذي سيؤثر على صحتهم، فضلا عن السيدات الحوامل وذلك بتقديم ما يثبت الحالة بشهادة من الدكتور المعالج للحالة.

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ووجه الوزير، بضرورة الانتهاء من حصر للعاملات التي لديهن أطفال أقل من 12 سنة وتسجيلهم على المنظومة وذلك لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمانا للشفافية والوضوح.

وقرر الوزير، إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، والاعتماد على دفاتر الحضور والانصراف حتى انتهاء الفترة الاحترازية.

وقرر الوزير، تأجيل أي فعاليات أو احتفالات خلال تلك الفترة، وإيقاف العمل لشركات موسم الحج نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وطبقاً لقرار مجلس الوزراء فيتم إيقاف أي نشاط خاص بالعمالة الموسمية وفي حالة مخالفة أي شركة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ايقاف نشاطها.

ووافق وزير القوى العاملة، على استمرار نظام التفتيش الميداني على المنشآت والشركات والمصانع.

ووجه سعفان، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل العمل على الزملاء من خلال الشبكة الالكترونية المعدة لذلك بالوزارة بكافة السبل الممكنة عن طريق البريد الإلكتروني وشبكة النت المنزلية تسهيلاً للعمل في تلك الظروف ولضمان استمراريته.