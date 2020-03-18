السياحة: الاتفاق مع شركتين عالميتين للبدء في تطهير المنشآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقد اليوم، اجتماعا مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات علي القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد.

واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة المقبلة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران، ابتداءً من ظهر يوم الخميس المقبل.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن العناني أكد خلال الاجتماع، على ضرورة استغلال هذه الفترة، في تطبيق كل الإجراءات الوقائية، حيث جرى الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتي يو ڤي نور)، للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية.

ولفت إلى الكشف على جميع العاملين بالقطاع السياحي، للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية، والحماية من الفيروسات والأمراض، وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل، كما سيجري تطهير وتعقيم مباني الوزارة، ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أماكنها المختلفة، بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

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وأشارت الوزارة، إلى أن العناني شدد خلال الاجتماع، على حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي، موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة.

وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

كما جرى مناقشة التوصيات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي يجري تطبيقها علي الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية

من جهتهم أبدى أعضاء الاتحاد بكل غرفه، التعاون الكامل مع الوزارة، لتقديم كل التسهيلات اللوجستية والفنية، لتطهير المنشآت السياحية، والكشف على العاملين بها.