هل المشروبات الكحولية تقي من "كورونا"؟.. الصحة العالمية ترد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة:
كشفت منظمة الصحة العالمية عن حقيقة وقاية المشروبات الكحولية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة في منشور توعوي، إن تناول المشروبات الكحولية لا تقي من العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن تقليل الخطر من الإصابة بكورونا من خلال المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون وفركهما بمطهر كحولي.
وأضافت، أن تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بثني المرفق أو بمنديل ثم التخلص منه على الفور وغسل اليدين على الفور.
كما طالبت المنظمة بتجنب أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.
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