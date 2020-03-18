محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: قال رجائي عطية، المحامي والمرشح على منصب نقيب المحامين، إن "نتيجة الانتخابات محسومة بفوزه". وأضاف عطية لمصراوي أن السبب وراء تأخير إعلان النتيجة هو أن اللجنة أرادت إعلان نتيجة الأعضاء مع النقيب. وأوضح أن السبب الآخر هو أننا اشترطنا على اللجنة ورود أحراز المناطق البعيدة قبل الإعلان، بحيث تكون جميع الصناديق تحت أيديهم، خاصة وأن هناك فارق ٣ آلاف صوت وكان هناك محاولات من الفريق الآخر لتعطيل وصولها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رجائي عطية لمصراوي: "أنا نقيب المحامين".. وهذه أسبا​ب تأخر إعلان النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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