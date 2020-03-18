من إنجلترا.. طبيبان مصريان يستعرضان تجربة مواجهة كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشر الدكتور شريف حقي، استشاري الجراحة والطوارئ في مستشفى جامعة إمپريال كولدچ، فيديو مع زميله الدكتور أحمد الحداد، استشاري ورئيس قسم الرعاية المركزة؛ لعرض تجربتهما في مواجهة فيروس كورونا في إنجلترا.
وقال حقي، إن كورونا ينتشر بسهولة جدا، ولابد أن نلتزم بالعزلة عن الأخرين، لافتًا إلى أنه لا توجد أي دولة تستطيع إيقاف انتشار الفيروس حتى الآن.
وأوضح أن المصابين بالفيروس، أو من يظهر عليهم أي أعراض في إنجلترا، يتم توجيههم للجلوس في المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفيات، كما تم إلغاء التحاليل، حتى يتم التصدي للمرض ومنع انتشاره، وإعطاء الفرصة للمستشفيات لعلاج الحالات الموجودة لديها.
وقال الحداد، إن الأطباء في مصر لابد أن يتخذوا كافة التدابير الاحترازية طول الوقت، مضيفًا: "من الوارد يكون بيتعامل مع مريض بفيروس كورونا، مش شرط بس في مستشفيات العزل".
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