بالصور.. "النقل" تواصل تطهير المترو والسكة الحديد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

واصلت كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة النقل والمواصلات، جهودها في أعمال التعقيم والتطهير، حيث استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن فيروس كورونا، وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة، والتطهير المستمر للمحطات وأماكن التجمعات للركاب، ومتابعة ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

من جهتها واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم الدوري لكل المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات، وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

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وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر.

كما واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري "السوبرجيت" جهودها لتطهير وتعقيم كل الاتوبيسات وتطهير شابياك التذاكر وأماكن الانتظار.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة اتخاذ كل الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير، والتوعية لمواجهة فيروس كورونا واستمرا التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.