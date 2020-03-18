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وزير التعليم العالي يعين مساعدًا للتحول الرقمي والمشروعات القومية

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محمد كامل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور أنور محمود محمد إسماعيل، الأستاذ الباحث المساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لشغل وظيفة مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية.

كما أصدر قرار بندب د. هشام فاروق على عبدالحفيظ، الأستاذ الباحث المساعد بمعهد بحوث الإلكترونيات لشغل وظيفة مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي.

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