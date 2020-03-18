شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: غلق 6415 مركزًا تعليميًا على مستوى الجمهورية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (6415) مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.