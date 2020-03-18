شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تناقش مع رؤساء تحرير الصحف مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها المنعقد، اليوم الثلاثاء، بخصوص خطة الصحف القومية لمواجهة آثار انتشار وباء كورونا وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي:

- إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين.

- التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد.

- استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.

- توحيد شعار «احمي – نفسك – احمي – بلدك» على كل صفحات الإصدارات الصحفية.

- تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين والتأكيد على الإجراءات الصحية الواجب اتباعها.

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