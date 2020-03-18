شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين أسيوط» تغلق النادي وتعلّق أنشطتها تجنبًا لانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، أمين عام النقابة، مساء الثلاثاء، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد انتشار «كوفيد- 19».

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وقال نقيب مهندسي أسيوط، في بيان، إنه نظرًا لتحول وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) إلى جائحة عالمية ألمت بدول العالم المختلفة بما فيها وطننا الغالي مصر، وحرصًا من مجلس النقابة على سلامة المهندسين وذويهم، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وحالة الاستنفار التي تشهدها البلاد وما أصدرته القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من قرارات بهذا الشأن، فقد قررت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط اتخاذ عددًا من الإجراءات منها إغلاق نادي نقابة المهندسين بأسيوط وتعليق كافة الأنشطة به، وتعليق كافة الدورات التدريبية التي تقدمها النقابة، وإلغاء كافة أنشطة الرحلات بالنقابة.

وأضاف المهندس الهيثم عبدالحميد إنه تقرر حضور نحو 50% فقط من قوة كافة الإدارات للتخفيف من كثافة الموظفين للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إنه في إطار حرص النقابة على تقديم خدماتها لجموع المهندسين فإنه سيتم تسيير الأعمال المتعلقة بالخدمات النقابية فقط، ومغادرة النقابة فور تقديم الخدمة اللازمة، مناشدًا المهندسين الراغبين في الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابة الفرعية بأسيوط باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، كما سيتحلى بذلك موظفو النقابة.

وأوضح المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس الإدارة، ومسئول لجنة تطوير النادي بأن تلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها النقابة بدأ تطبيقها من اليوم وحتى 31 من شهر مارس الجاري، وإنه أصدر تعليماته لمدير نادي المهندسين باستمرار عمليات التعقيم ورش النادي والمكاتب الإدارية والطرقات ودورات المياه، وطباعة المنشورات التوعوية بالفيروس وطرق الوقاية منه، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس.