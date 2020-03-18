شكرا لقرائتكم خبر عن «اضرب قشر ليمونة في زبادي وهتبقى حصان».. ما حقيقة إصابة محيي إسماعيل بـ«كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الفنان محيي إسماعيل، ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا.

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وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أنا كويس وزي الفل، اضرب قشر لمونة في زبادى وهتبقى زى الحصان»، مردفًا «أشرف زكي نقيبنا الجميل وواقف جنبنا في الأزمات».

ومن جانبه أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه يتم تعقيم كافة أماكن التصوير، مشيرا إلى أن كل الخيارات متاحة بشأن موقف تصوير المسلسلات والأفلام، معلقًا «كل شئ وارد».

وتابع «كنت أتحدث مع الفنانة سوسن بدر حول موقف تصوير المسلسلات وقالت لي ماذا سيحدث لو أجلنا التصوير وبدأنا عرض المسلسلات في منتصف رمضان».