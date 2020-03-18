شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. «القوى العاملة»: قرار مرتقب لعمال القطاع الخاص غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيصدر، الأربعاء، قرارًا خاص بالعاملين في القطاع الخاص لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، أنه سيتم صرف المساعدات للعاملين بالقطاع السياحي فورًا من خلال صندوق الطوارئ، والوزارة لديها استعداد لتغطية القطاعات المتضررة من فترة تخفيض العمالة.

وأوضح أنه سيتم غلق أي مصنع يظهر فيه أي حالة مصابة بالكورونا داخل أي مصنع لمدة 14 يومًا، مؤكدًا: «الدولة لن تترك عامل يتضرر من أزمة الفيروس»، مشيرا إلى أن الدولة لن تنتظر لحين تفشي الفيروس وسط العاملين بالقطاع الخاص أو غيرهم.