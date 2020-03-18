شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تشارك في تطهير المنشآت والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليفات لكل قيادات الوزارة بحتمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا كما وجه الهيئات والقطاعات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن تخفيض العمالة ومنحهم إجازات بالتناوب بما لايؤثر على العمل مع إعطاء الألولويه للسيدات الحوامل والتى تعول اطفال أو من لديهم أمراض مزمنة ومع الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة.

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وأكد «القصير» على أنه لا مجال للتهاون،وأوضح أنه سيتابع الموقف بنفسه، وأي تقصير في مثل هذه الظروف سيتم مواجهته بكل حزم.

وفي سياق متصل شدد على قطاعات الوزارة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي محاولات للتعدى على الاراضي الزراعية استغلالا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال إن الوزارة تشارك مع أجهزة الدولة في تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وان أجهزة ومعدات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للمكافحة على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بتطهير الجامعات والمساجد والكنائس والوحدات المحلية وديوان عام المحافظات ومديريات الأمن والبنوك ومديريات الشباب والرياضة ومواقف الركاب والمواصلات العامة وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي بالمحافظات.