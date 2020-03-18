شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن تضبط 145 ألف كمامة طبية وأطنان من السلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات تموينية على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع والقضاء على جشع بعض التجار.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط (تاجر، مقيم بمحافظة القليوبية) حال قيادته سيارة نقل ملكه ومروره بأحد الأكمنة المعدة له خصيصاً بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى أول بالغربية، وبتفتيش السيارة، تم العثور على 38 ألف قطعة مستلزمات طبية «كمامات طبية – جوانتي طبى»)، وقرر بتحصله عليها من مصنع خاص لتصنيع الأكياس البلاستيكية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.

وجرى استهداف المصنع وضبط مالكه، وتبين أن نشاطه الأساسي تصنيع الأكياس البلاستيك «بدون ترخيص» وقيام مالكه بتغيير خط الإنتاج دون تعقيمه لتصنيع الكمامات الطبية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتم العثور بداخله على 100 ألف كمامة «مُعدة للبيع»، و3 أطنان «أقمشة وورق وأحبار تستخدم في تصنيع الكمامات».

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وقرر مالك المصنع أنه نظراً لزيادة الطلب مؤخراً على شراء الكمامات والقفازات، قام بإنتاجها «بدون ترخيص»، مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (مالك متجر للمستلزمات الطبية، كائن بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية) وضبط 10 آلاف و150 عبوة وقطعة مستلزمات طبية «قفاز يدوى طبى – كحول إيثيلي»، قام المذكور بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق.

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في سياقٍ متصل، أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط قيام مالك شركة للمستلزمات الطبية، كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا» مستغلاً الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته (18700 قفاز يدوى طبى- 7000 كمامة طبية- 848 زجاجة كحول- 122 كيس محلول مختلف الأنواع- 16 زجاجة بنج خاصة بالعمليات).

كما أمكن ضبط مالك محل بدال تمويني كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لتجميعه نحو ٣ أطنان «سكر تمويني»، 300 عبوة «زيت تمويني») مخصص رابطاً على البطاقات التموينية للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وعدم صرفها للمواطنين.. قدرت بقيمة 28 ألفا و600 جنيه.

كما أمكن ضبط المدير المسؤول عن جمعية تعاونية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته ١٨ طنا سلع غذائية – 15285 عبوة سلع غذائية قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين.

كما أمكن ضبط صاحب مؤسسة استيراد وتصدير مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل المؤسسة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمكن ضبط 24 جركن جيل طبى- 20 جركن مطهر- 423 كمامة طبية- 264 عبوة جيل طبى صغير الحجم ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

في السياق ذاته، تم ضبط مدير شركة للمستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 10600 قفاز طبى) مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما أمكن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته أكثر من ٢٧ طن سلع غذائية و600 عبوة مشروبات سريعة التحضير، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين.

فيما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته أكثر من ٥٥ طن سلع غذائية و١٠٣ آلاف عبوة سلع غذائية ومشروبات سريعة التحضير) قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع.