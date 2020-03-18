شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: حظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والبلاي ستيشن 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، حظر إقامة سرادقات العزاء والأفراح بنطاق المحافظة لمدة خمسة عشر يومًا قابلة للتجديد في حالة الضرورة.

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كما يحظر تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح، وكذا الأماكن التي تستخدم في نشاط ألعاب الفيديو جيم (البلاي ستيشن) مؤقتا ولمدة خمسة عشر يومًا قابلة للتجديد في حالة الضرورة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.

وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.