شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر عن الطقس السيئ: الجيش وشركات البترول ساهمت في عمليات الشفط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم التعامل بإيجابية مع موجة الطقس السيء، التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، مضيفًا :«كنا موفقين من عند الله.. وكان هناك 180 كيلو متر من أول الزعفرانة لجبل الزيت شهدت انقطاع في التيار الكهربائى تمامًا.. والقوات المسلحة وشركات المياه والبترول ساهمت في عمليات الشفط، والأمور الآن 100%، ولا يوجد أي خسائر».
كما أشار محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لإغلاق عدد من الطرق.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم السيطرة تماما على الأمطار في الشوارع، موضحاَ أنه تم التواصل مع القوات المسلحة ودفعت المحافظة بعربات شفط المياه، وتم إزالة المياه من محطة الكهرباء التي تأثرت من هبوط الأمطار في منطقة الزعفرانة، وتأثرت شركة الاتصالات بهطول الأمطار، ولكن تم احتواء الأمر.
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