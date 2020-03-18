شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير القطاع الخاص بعد قرارات تخفيض العمالة الحكومية؟.. وزير القوى العاملة يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مجلس الحوار المجتمعي لشؤون العمل عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، لبحث موقف القطاع الخاص في ظل قرارات الحكومة لمواجهة كورونا.

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وتابع «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء: «اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعا غدا ليحدد موقف العمال بالقطاع الخاص الذين يصل عددهم إلى 23.5 مليون عامل».

وناشد المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة في ظل تسخير الدولة كافة إمكانياتها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه وجه بمنح استثنائية 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي يواجهها الجميع بسبب كورونا.

وأشار إلى أن حوالي 350 ألف عامل سيستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة.