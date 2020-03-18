شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: مديونيات كارت الائتمان معفية من السداد 6 أشهر بدون غرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أهمية مبادرات البنك المركزى التي لدعم المواطنين، وخاص في ظل الفترة الصعبة وتداعيات فيروس كورونا على عدد من القطاعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، إن البنك المركزى أصدر قرار بتأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا، ويكون بالفائدة ولكن بدون غرامات تأخير، مضيفًا :«هذا القرار يسري على الأفراد والشركات ويمكنهم تعليق الأقساط لمدة 6 أشهر.. لكن لن يكونوا معفيين من الفائدة».

وفيما يتعلق بالكارت الائتمانى، قال إنها تدخل ضمن الإعفاءات، مستطردًا :«مديونية كارت الائتمان معفية 6 أشهر من سداد الأقساط لكن الفائدة كما هي، بدون غرامات».