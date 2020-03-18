شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تستبدل بصمة اليد بالعين لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك التزاماً بسياسات الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وقررت هيئة المكتب، فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، وقف العمل ببصمة اليد، واستبدالها ببصمة العين، بالإضافة إلى تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بالنقابة في اليوم الواحد وتقسيمهم إلى مجموعات تقوم بمهام العمل بالتناوب.

كما قررت هيئة المكتب منح الموظفات الحوامل والأمهات إجازة مدفوعة الأجر حتى 31/3/2020 من أجل رعاية أبنائهن في فترة تعليق الدراسة بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتعقيم والتطهير.

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يأتى ذلك، بعد اصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.