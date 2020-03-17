شكرا لقرائتكم خبر عن «رشوان» يروي تفاصيل جلسته مع مدير «الجارديان» في مصر بعد تقرير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما نشرته صحيفة «الجارديان» الأمريكية عن وجود 19 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في مصر مخالف للقواعد الصحفية، مؤكدًا أن الصحيفة استعانت بباحث غير معروف على الإطلاق ودراسته غير مهنية وليست مستوفية للشروط.

وأضاف «رشوان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه قام باستدعاء مراسلي «الجارديان» و«نيويورك تايمز»، أمس وجلس معهم لـ3 ساعات لمناقشتهم فيما تم نشره، مؤكدًا أنه تحدى مدير مكتب «الجارديان» في مصر أن يذكر له أسماء 5 حالات إصابة بـ«كورونا» لم تعلن عنها مصر، ولم يفعل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم إرسال خطابًا رسميًا لرئيس تحرير «الجارديان»، أكد على حق مصر في تصحيح النشر، كاشفًا أن جزء كبير من أسهم «الجارديان» تعود إلى دولة قطر، كما أن السياسة التحريرية لها تخدم مصالح «الدوحة».