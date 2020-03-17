شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية: استفدنا من دروس الماضي في التعامل مع أزمة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الإنذار المبكر بوقوع العاصفة وسقوط الأمطار واتخاذ قرار الإجازة ساهم بشكل كبير في القدرة على التعامل الجيد مع الأزمة.

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وأضاف «راضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن خسائر قطاع الكهرباء جراء السيول التي شهدتها البلاد وصلت إلى 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون خسائر أخرى تكبدها قطاع النقل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة المصرية استفادت من دروس الماضي في التعامل مع أزمة الأمطار، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإيجاد حل جذري لمشاكل المدن الجديد بعد تأثرها بالأمطار.

ولفت «راضي» إلى أن الأكشاك والأبراج الكهربائية التي تأثر بالعاصفة كانت قديمة جدًا.