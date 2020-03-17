شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكشف حقيقة الأوضاع في بني مزار بعد قلق «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن أوضاع المحافظة مطمئنة بعد تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة تطورات فيروس كورونا.

وتابع القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء: «المحافظة اتخذت إجراءات استباقية بإيقاف الأسواق الجماعية وإغلاق 170 مركز دروس خصوصية فضلا عن إيقاف إقامة الأفراح وسرادقات العزاء».

وأشار إلى أن الوضع في بني مزار مطمئن، لافتا إلى أنه تم رصد حالات مشتبه في إصابتها بكورونا ولم تخرج نتائج التحاليل حتى الآن، معلقا: «لا يوجد شيء في بني مزار يدعو إلى القلق».