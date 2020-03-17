شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: 20 حالة إصابة بـ«كورونا» في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن وجود 20 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في مستشفى العزل.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن السياح المتواجدين في المحافظة لا يرغبون في العودة إلى بلادهم.

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وأكد محافظ البحر الأحمر على عودة السياحة إلى المحافظة بعد تطهير جميع المنشآت السياحية بالمحافظة.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد قرر تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، منها عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي من الفنادق والقرى السياحية والمزارات والبازارات والمطاعم والبقاء بداخلها لخضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يأتي ذلك بعد قرار تعليق حركة الطيران، ما سيؤدي إلى مغادرة العمالة في البحر الأحمر إلى محافظاتهم الأصلية، وشملت الإجراءات تطهير كل المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، وعدم استقبال السياحة الداخلية لمدة ١٤ يومًا من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة.